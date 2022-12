/ Lesedauer: ca. 2min Caritas Ukrainekrieg löst große Spendenwelle aus

Ungeachtet der Energiekrise und der Inflation spenden die Menschen in Deutschland. So sieht es zumindest das internationale Hilfswerk der Caritas. Der Krieg am Ostrand Europas löst große Solidarität aus.

© Evgeniy Maloletka/AP/dpa Eine Frau weint in den Armen einer Rettungskraft in der südostukrainischen Industriestadt Krywyj Rih. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Von dpa