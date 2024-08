/ Lesedauer: ca. 2min Hochwasser Überflutungen in Teilen Bruchsals - Bevölkerung gewarnt

In Bruchsal im Landkreis Karlsruhe verschärft sich die Hochwasserlage in der Nacht zunächst in einem Stadtteil. Dort sinken die Pegel - aber auch andernorts in der Stadt gibt es Überflutungen.

© Ren� Priebe/dpa In Bruchsal im Landkreis Karlsruhe gibt es Überflutungen. Foto: Ren� Priebe/dpa

Von dpa