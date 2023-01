/ Lesedauer: ca. 2min Umwelt Uba: Im Schnitt keine extreme Feinstaubbelastung an Neujahr

Dicke Luft gab es am Silvestertag allemal. Eine Stadt am Rhein führt in Sachen Feinstaub das Ranking als Spitzenreiter an. Doch extrem belastete das Feuerwerk die Luft offenbar nicht.

© Sebastian Gollnow/dpa Geräte zur Messung von Feinstaub und Stickoxiden auf der Luftmessstelle „Stuttgart am Neckartor“. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Von dpa