Unfälle Toter Junge weiter in tiefem Betonrohr

Die Bergungsarbeiten in Vietnam dauern an: Tagelang waren alle Versuche fehlgeschlagen, das Betonrohr, in dem ein Zehnjähriger steckt, mit einem Kran aus der Erde zu heben. Was nun?

© --/Dong Thap's People Committe/dpa Rettungskräfte stehen an dem Rohr auf einer Baustelle in Vietnam. Foto: --/Dong Thap’s People Committe/dpa

Von dpa