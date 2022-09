/ Lesedauer: ca. 2min Notfälle Ermittler: 13 Tote bei Schüssen in russischer Schule

In Russland gab es bereits mehrfach Amokläufe an Bildungseinrichtungen. Jetzt wurden in der Stadt Ischewsk rund 1200 Kilometer östlich von Moskau mehrere Menschen getötet, darunter sieben Kinder.