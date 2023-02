/ Lesedauer: ca. 2min Notfälle Tote nach Gasexplosion in Russland

Wegen Verstößen gegen elementare Sicherheitsvorschriften kommt es in Russland - besonders bei Kälte - immer wieder zu schweren Gasexplosionen in Häusern. Nun gibt es einen zweiten Fall in dieser Woche.

© Uncredited/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa Rettungskräfte im Einsatz vor einem fünfstöckigen Wohnhaus in Novosibirsk, das nach einer Gasexplosion eingestürzt ist. Foto: Uncredited/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa

Von dpa