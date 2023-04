/ Lesedauer: ca. 2min Österreich Tödlicher Unfall auf der Flucht nach Tod einer Frau

Die Polizei in Graz hat eine blutüberströmte Frau in ihrer Wohnung gefunden. Sie ist noch am Tatort gestorben. Was weiter geschehen ist.

© Erwin Scheriau/APA/dpa Das Unfall-Auto nach einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto in Graz. Foto: Erwin Scheriau/APA/dpa

Von dpa