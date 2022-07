/ Lesedauer: ca. 2min Unfälle Tödlicher Arbeitsunfall in Eisengießerei - Zwei Männer tot

In einer Gießerei in Vorpommern zerbricht eine tonnenschwere Gussform, als sie am Kran hängt. Zwei Arbeiter sterben, einer wird verletzt. Experten sollen nun die Ursachen klären.