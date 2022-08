/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Tod eines 14-jährigen Mädchens: Ermittler geben Auskunft

Eine Mädchenleiche wird in einem See in Hessen gefunden. Es handelt sich um eine vermisste Schülerin aus Südbaden. Was ist geschehen? Im Laufe des Tages wollen Ermittler Antworten geben.