Kriminalität Tod beim CSD - Anklage fordert fünf Jahre Jugendstrafe

Ein Transmann wird beim CSD in Münster so schwer vor den Kopf geschlagen, dass er wenige Tage später stirbt. Der 20 Jahre alte Täter soll in eine Erziehungsanstalt kommen.

© Bernd Thissen/dpa Ein Plakat mit der Aufschrift „Mensch, Mann, Held“ am Grab des verstorbenen Malte C. bei Münster. Foto: Bernd Thissen/dpa

Von dpa