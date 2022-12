/ Lesedauer: ca. 2min Neukölln Tigermädchen in Berliner Clan-Villa - Ordnungsamt ermittelt

Fotos in sozialen Netzwerken zeigen einen Tiger in einer Villa in Berlin, doch die private Haltung gefährlicher Tieren wildlebender Arten ist verboten. In Neukölln besteht nun Klärungsbedarf.

© Thomas Frey/dpa Ein 14 Wochen altes Tigerbaby spielt in einem Gehege. (Archivbild) Foto: Thomas Frey/dpa

Von dpa