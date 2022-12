/ Lesedauer: ca. 2min Umwelt Tierschützer: Immer mehr Koalas Opfer von Verkehrsunfällen

Der Autoverkehr in Australien reduziert zunehmend die Lebensräume der Beuteltiere. In New South Wales sind Koalas bereits vom Aussterben bedroht. Tierschützer schlagen Alarm.

© IFAW/dpa Kookie kaut an einem Blatt. Immer mehr Koalas werden in Australien Opfer von Verkehrsunfällen. Foto: IFAW/dpa

Von dpa