Tiere Thailands König unterstützt Behandlung von Elefant Sak Surin

In Thailand will jetzt sogar der König die Behandlung des in Sri Lanka misshandelten Elefanten Sak Surin unterstützen. Derweil gibt es aber Sorge um einen weiteren Dickhäuter - er ist verschwunden.

© Nareerat Chaywichain/AP/dpa Ein Tierarzt gibt dem Elefanten Sak Surin Wasser. Foto: Nareerat Chaywichain/AP/dpa

Von dpa