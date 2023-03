/ Lesedauer: ca. 2min Unfälle Tempelboden bricht in Indien ein - mindestens 36 Tote

Der Boden des hinduistischen Tempels in der Millionenstadt Indore ist am Donnerstag eingestürzt. Die Opfer fielen in ein tiefes Brunnenbauwerk. Nicht alle überlebten das.

© Uncredited/AP Menschen stehen an einem alten Brunnenbauwerk, über dem ein Tempel gebaut worden war, dessen Boden eingestürzt ist. Foto: Uncredited/AP

Von dpa