Lange haben die staugeplagten Tel Aviver darauf gewartet, nun ist es so weit: Die erste Stadtbahn nimmt die Fahrt auf. Doch die Eröffnung wird - wie so vieles aktuell in Israel - zum Politikum.

© Ilia Yefimovich/dpa Menschen informieren sich über die Haltestationen der neuen Stadtbahn am Tag ihrer inbetriebnahme. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Von dpa