/ Lesedauer: ca. 3min RTL-„Legenden-Dschungel“ Tag 13 im Dschungel: Molas „Geschlechterrolle rückwärts“

Was macht einen Mann aus, was eine Frau? Mola Adebisi hat da in der neuen Dschungel-Folge klare Ansichten - genau wie von einer „klassischen Ehe“. Am Ende weint ein Mann bittere Tränen.

© Tag 13/-/dpa Der „Schlimming Pool“ wurde Thorsten Legat (hier mit Gigi Birofio, rechts) zum Verhängnis. Foto: Tag 13/-/dpa

Von Britta Schultejans, dpa