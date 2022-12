/ Lesedauer: ca. 2min Gesellschaft Tafeln am Limit: Mehr Kunden und immer weniger Spenden

Ukraine-Krieg und Preissteigerungen lassen die Tafeln an ihre Grenzen geraten. „Die Lage der Tafeln in Deutschland ist so herausfordernd wie noch nie zuvor“, sagte der Vorsitzende des Dachverbandes.

© Daniel Vogl/dpa Bei der Tafel Coburg e.V. können Kunden ein Mal in der Woche Lebensmittel einkaufen. Foto: Daniel Vogl/dpa

Von dpa