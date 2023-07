/ Lesedauer: ca. 2min Nominierungen „Succession“ und „The Last of Us“ Favoriten bei den Emmys

„Succession“ führt mit 27 die Liste der Nominierungen an, „The Last of Us“ folgt mit 24. Außerdem dürfen sich „The White Lotus“ und „Ted Lasso“ Hoffnungen auf viele Auszeichnungen machen.

© Uncredited/HBO/AP/dpa Pedro Pascal und Bella Ramsey in einer Szene aus der Serie „The Last of Us“. Foto: Uncredited/HBO/AP/dpa

Von dpa