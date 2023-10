/ Lesedauer: ca. 2min Ostfriesland Strohballen-Rollmeisterschaft - Immer schön den Deich hinauf

Strohballen sind in Niedersachsen üblicherweise auf Bauernhöfen zu finden, doch in Ostfriesland an der Nordseeküste werden sie einmal im Jahr zweckentfremdet.

© Lars Penning/dpa Rund 300 Kilo ist solch ein Strohballen schwer. Foto: Lars Penning/dpa

Von dpa