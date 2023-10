/ Lesedauer: ca. 4min Lebensmittel Streit vor 100 Jahren: Wer steckte zuerst den Stiel ins Eis?

Ein in kalter Nacht vergessenes Getränk führt angeblich zur Geburt vom Eis am Stiel. Ein Blick in die Entstehungsgeschichte und auf den juristischen Streit, der sich um die Patente entfachte.

© --/Unilever Deutschland Gmbh/dpa Ein historischer Eis-Wagen, der für „Eis am Stiel“ wirbt. Foto: --/Unilever Deutschland Gmbh/dpa

Von Marc Fleischmann, dpa