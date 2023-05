/ Lesedauer: ca. 3min Tourismus Strandkörbe teils teurer geworden

Für viele Urlauber an den Küsten gehört ein Strandkorb beim Besuch am Meer dazu. In diesem Jahr sind die Ruheplätzchen am Strand in einigen Orten teurer geworden. Auch wo man Urlaub macht, spielt eine Rolle für den Preis.

© Bernd Wüstneck/dpa Strandkörbe warten an der Ostsee auf Gäste. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Von dpa