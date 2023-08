/ Lesedauer: ca. 2min Astronomie Sternschnuppenstrom der Perseiden erstrahlt am Wochenende

Am Wochenende sind wieder zahlreiche Sternschnuppen zu erwarten. Einige Perseiden funkelten bereits in den vergangen Nächten am Himmel. Die Wetteraussichten zum Maximum des Stroms sind durchwachsen.

© Axel Heimken/dpa Eine Sternschnuppe zieht über dem Leuchtturm Bülk am Ufer der Ostsee ihre Bahn. Foto: Axel Heimken/dpa

Von dpa