/ Lesedauer: ca. 4min Katastrophen Städte werden nach Erdbeben zu Massengräbern

Die Beben in der Türkei und in Syrien haben Zehntausende Menschen in den Tod gerissen. Überlebende harren immer noch vor den Trümmern aus - in der Hoffnung, ein letztes Mal in der Nähe der Verschütteten zu sein.

© Boris Roessler/dpa Metin Yalman vor einem zerstörten Haus in Antakya, in dem sein einziger Sohn gelebt hat. Foto: Boris Roessler/dpa

Von Anne Pollmann und Borris Roessler (Foto), dpa