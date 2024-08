/ Lesedauer: ca. 3min Schiffsunglück Staatsanwalt ermittelt nach Jacht-Untergang wegen Tötung

Die Toten an Bord der Luxusjacht „Bayesian“ sind alle geborgen. Jetzt geht es um die Frage, warum die Segeljacht so schnell sank und so viele Passagiere starben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

© Jonathan Brady/PA Wire/dpa Staatsanwalt Raffaele Cammarano sagte auf einer Pressekonferenz in Palermo: „Es war ein plötzliches, abruptes Ereignis.“ Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Von dpa