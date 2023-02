/ Lesedauer: ca. 3min Kriminalität Spurensuche im Park: Fünfjähriges Mädchen in Berlin tot

Am Dienstag wird in Berlin fieberhaft nach einem kleinen Mädchen gesucht. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am Abend wird die Fünfjährige gefunden - und ein junger Mann festgenommen.

© Paul Zinken/dpa Polizisten beleuchten im Dunkeln einen Ort an einem Park in Pankow. Das vermisste vierjährige Mädchen aus Berlin ist tot. Es sei am Abend mit Verletzungen von Passanten im Bürgerpark Pankow gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Foto: Paul Zinken/dpa

Von Mona Wenisch und Marion van der Kraats, dpa