/ Lesedauer: ca. 2min Gesellschaft Spendenrat erwartet gutes Spendenjahr 2022 - Sorge vor 2023

Das Leben ist in Deutschland in den vergangenen Monaten teurer geworden. Verbraucher merken das im Supermarkt, an der Tankstelle, beim Strompreis. Bleibt Geld zum Spenden für gute Zwecke übrig?

© Patrick Pleul/dpa Das Spendenvolumen von Privatleuten in Deutschland ist auch dank der großen Hilfsbereitschaft für Menschen aus der Ukraine in den ersten drei Quartalen 2022 stabil geblieben. Foto: Patrick Pleul/dpa

Von dpa