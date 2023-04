/ Lesedauer: ca. 4min Rekord Spanierin lebte 500 Tage unter der Erde - „Erstmal duschen“

Krasses Experiment in Spanien: Eine Frau hat freiwillig 500 Tage unter der Erde und ohne Kontakt zur Außenwelt verbracht. Wie hat die 50-Jährige es so lange allein in einer dunklen Höhle ausgehalten?

© Dokumalia/dpa Die Bergsteigerin und Höhlenforscherin Beatriz Flamini hat die vergangenen 500 Tage im Inneren einer Höhle verbracht - freiwillig. Foto: Dokumalia/dpa

Von Emilio Rappold, dpa