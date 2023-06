/ Lesedauer: ca. 2min The Four Seasons Spätes Glück: Frankie Valli hat geheiratet

The Four Seasons gehörten in den 60er Jahren zu den Superstars. Frontmann Frankie Valli war später auch als Solo-Künstler erfolgreich. Mit Jackie Jacobs bildet er schon seit Jahren ein besonderes „Duett“.

© Andy Martin Jr./ZUMA Wire/dpa US-Sänger Frankie Valli hat Ja gesagt. Foto: Andy Martin Jr./ZUMA Wire/dpa

Von dpa