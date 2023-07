/ Lesedauer: ca. 3min Charts-Ermittler Sommerhit 2023 noch völlig unklar

In diesem Jahr ist es mit dem Sommerhit nicht so einfach. Anders als 2022 drängt sich kein Ballermann- oder sonstiger Hit eindeutig auf. Doch in wenigen Wochen könnte es mehr Klarheit geben.

© Hauke-Christian Dittrich/dpa Wozu tanzen die Massen im Sommer 2023? Die Suche nach dem Sommerhit gestaltet sich schwieriger als sonst. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Von dpa