Jahreswechsel Silvesterfeier wieder mit Publikum am Brandenburger Tor

Nach coronabedingten Beschränkungen sind zu Silvester wieder Partys und Feuerwerk möglich. Auch am Brandenburger Tor in Berlin ist eine Show geplant. Wer dabei sein will, musste fix sein.

© Paul Zinken/dpa Vorbereitungen zur Silvesterparty am Brandenburger Tor. Foto: Paul Zinken/dpa

Von dpa