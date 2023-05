/ Lesedauer: ca. 2min Notfälle Siebenjähriger Junge und Vater nach Baden im Rhein gestorben

Tragischer Unfall in Nordrhein-Westfalen: Zwei Kinder geraten beim Baden in Not, der Vater eilt zur Hilfe. Am Ende verlieren zwei Menschen ihr Leben.

© Vincent Kempf/dpa Nachdem Rettungskräfte einen 36-jährigen Mann und seinen siebenjährigen Sohn aus dem Rhein bergen, sterben beide im Krankenhaus. Foto: Vincent Kempf/dpa

