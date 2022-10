/ Lesedauer: ca. 2min Südkorea 59 Tote und 150 Verletzte bei Halloween-Feiern in Seoul

In einem Ausgehviertel der südkoreanischen Hauptstadt münden Feiern in eine der größten Tragödien in der jüngeren Geschichte des Landes. Die Zahl an Toten könnte möglicherweise noch weiter steigen.