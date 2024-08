/ Lesedauer: ca. 2min Naturschutz Seehundstation Norddeich wildert erste Heuler der Saison aus

In den vergangenen Wochen wurden viele Heuler in die Seehundstationen gebracht und aufgepäppelt. Nun beginnt für viele der kleinen Seehunde wieder ein Leben in Freiheit.

© Focke Strangmann/dpa Die Seehundstation Norddeich hat auf Juist die ersten Heuler ausgewildert. Hier der junge Seehund Odin. Foto: Focke Strangmann/dpa

Von dpa