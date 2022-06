/ Lesedauer: ca. 1min Notfälle Sechs Tote bei Einsturz eines Hauses in Kairo

Immer wieder stürzen in Ägypten Häuser ein. Diesmal hat es ein fünfstöckiges Wohngebäude in der Hauptstadt Kairo getroffen. Was ist die Ursache des Unglücks?