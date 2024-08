/ Lesedauer: ca. 2min Ost- und Nordsee Schwitzen in der Strandkorbsauna

Urlaub an Ost- und Nordsee - für viele Gäste darf dabei ein Strandkorb nicht fehlen. Nicht nur die Sonne kann in dem Sitzmöbel genossen werden. In Spezialanfertigungen ist auch das Saunieren möglich.

© Hauke-Christian Dittrich/dpa Seit zwei Jahren gibt es in Cuxhaven das Angebot einer Strandkorbsauna. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Von dpa