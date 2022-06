/ Lesedauer: ca. 2min Gewitter und Regen Schwere Unwetter in Tschechien - Zug prallt gegen Felsen

Starke Regenfälle und Gewitter haben in Tschechien zu Unfällen und Überschwemmungen geführt. An einigen Orten traten Bäche und kleine Flüsse über die Ufer. Was sonst noch passierte...