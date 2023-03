/ Lesedauer: ca. 2min Schauspieler Schwarzenegger: „Hass war immer der einfache Weg“

Jede Art von Diskriminierung führt in die Irre. Sagt Arnold Schwarzenegger in einem eindringlichen Video, in dem der Schauspieler auch von seinem Besuch im Konzentrationslager Auschwitz berichtet.

© Sven Hoppe/dpa Arnold Schwarzenegger wendet sich in einem Video gegen Diskriminierung und Hass. Foto: Sven Hoppe/dpa

Von dpa