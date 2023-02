/ Lesedauer: ca. 1min Kriminalität Schüler greift Lehrerin in Südfrankreich an - Frau stirbt

In einem Gymnasium in Südfrankreich sticht ein 16-jähriger Schüler seiner Lehrerin mit einem Messer in den Brustkorb. Wenig wspäte stirbt die Frau.

© Bob Edme/AP/dpa Der Eingang der Schule in Südfrankreich, wo eine Lehrerin von einem Schüler so schwer verletzt wurde, dass sie später verstarb. Foto: Bob Edme/AP/dpa

Von dpa