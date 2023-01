/ Lesedauer: ca. 1min Wetter Schneefall in Bayern - erhebliche Lawinengefahr in den Alpen

Der Wintereinbruch mit Neuschnee in bayern birgt in Teilen der Alpen ein erhöhtes Lawinenrisiko. Welche Regionen am meisten betroffen sind.

© Davor Knappmeyer/dpa Ein Schild weist auf die Schneekettenpflicht am Riedbergpass im bayerischen Landkreis Oberallgäu hin, während daneben ein Räumfahrzeug vom Winterdienst den Schnee von der Straße räumt. (Symbolbild) Foto: Davor Knappmeyer/dpa

Von dpa