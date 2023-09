/ Lesedauer: ca. 2min Wettervorhersage Schauer, Gewitter und Kaltfront vertreiben sommerliche Wärme

An diesem Wochenende haben wahrscheinlich viele noch einmal das gute Sommerwetter am See oder beim Grillen genossen. In Hinblick auf die neue Woche ist das eine gute Entscheidung.

Blick auf ein Rapsfeld während es regnet.

Von dpa