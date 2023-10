/ Lesedauer: ca. 2min Gesellschaft Sängerin Joy Denalane beklagt Menschenbild in Schulbüchern

Die Sängerin erinnert sich an viele Stereotype in den Schulbüchern ihrer Kinder - etwa anhand von Kleidung. Es müsse mehr in die Bildungsarbeit investiert werden, sagt sie.

© Sebastian Christoph Gollnow/dpa POOL/dpa Sängerin Joy Denalane ist Mutter von zwei Söhnen. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa POOL/dpa

Von dpa