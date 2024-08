/ Lesedauer: ca. 1min Verkehr Rückreisewelle zum Sommerferien-Ende in Nordrhein-Westfalen

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind fast vorbei, viele Menschen kommen aus dem Urlaub zurück. An den Flughäfen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes wurde es daher am Wochenende voll.

© Christoph Reichwein/dpa Eine Anzeigentafel im Flughafen Düsseldorf. Am Wochenende landeten hier viele Reisende nach ihrem Sommerurlaub. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Von dpa