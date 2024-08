/ Lesedauer: ca. 2min Leute RTL-Moderatorin Lola Weippert hat Tumor in der Brust

Lola Weippert geht mit einer Diagnose an die Öffentlichkeit. Die gute Nachricht: Der Tumor ist gutartig. In einem Video richtet die 28-Jährige einen wichtigen Appell an ihre Follower.

© Joerg Carstensen/dpa Bei Moderatorin Lola Weippert ist ein Tumor in der Brust entdeckt worden. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Von dpa