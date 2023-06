/ Lesedauer: ca. 3min Gesellschaft Roth: Vorwürfe gegen Lindemann „ernst zu nehmen“

Schwere Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann stehen im Raum. Die Kulturstaatsministerin Roth fordert eine schnelle Aufklärung. Derweil stehen vier Konzerte von Rammstein in dieser Woche in München an.

© Malte Krudewig/dpa Till Lindemann, Frontsänger von Rammstein, 2022 in Düsseldorf. Foto: Malte Krudewig/dpa

Von dpa