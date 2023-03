/ Lesedauer: ca. 2min Eurovision Song Contest Rockband Lord Of The Lost gewinnt ESC-Vorentscheid

Deutschland hat seinen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2023 gekürt. Die Mission, mehr Punkte als in den vergangenen Jahren zu holen, wird der Rockband Lord Of The Lost übertragen.

© Rolf Vennenbernd/dpa Die Hamburger Rocker „Lord Of The Lost“ haben den ESC-Vorentscheid gewonnen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Von dpa