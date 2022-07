/ Lesedauer: ca. 4min Tourismus Rikschas in Hanoi: Haben Vietnams Fahrradtaxis ausgedient?

In Kolonialzeiten waren Fahrradrikschas in Vietnam das populärste Verkehrsmittel. Heute gibt es in der Millionenstadt Hanoi gerade noch 100 Exemplare. Aber der Charme einer „Cyclo“-Tour lockt noch immer Menschen aus aller Welt.