/ Lesedauer: ca. 3min Ferienbeginn Wie ist die Situation an den Flughäfen?

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein starten in die Sommerferien. Am Hamburger Flughafen lief der Betrieb dennoch ruhig ab. Was kann man tun, wenn die Reise doch schon vor dem Check-In endet?