Auf der Rückfahrt von der Ostsee müssen Urlauber am Wochenende mit Staus in Hamburg rechnen. Die viel befahrene Autobahn A1 verengt sich am Kreuz Hamburg-Ost in Richtung Bremen auf nur eine Spur. Reisende sollten ausreichend zu trinken mitnehmen, rät die Autobahn GmbH.

© Marcus Brandt/dpa/Symbolbild Fahrzeuge stauen sich auf einer Autobahn. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Von dpa