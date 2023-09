/ Lesedauer: ca. 3min Berlin Regierungschef Wegner: Netrebko-Auftritt „sehr kritisch“

Die russische Sängerin Anna Netrebko ist an diesem Freitag in der Berliner Staatsoper Unter den Linden zu hören. Bürgermeister findet das sehr kritisch. Sein Kultursenator kündigt einen Boykott an.

© Luca Bruno/AP Steht wegen ihrer Haltung zum russischen Angriffskrieg in der Kritik: die russische Sopranistin Anna Netrebko. Foto: Luca Bruno/AP

Von dpa