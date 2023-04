/ Lesedauer: ca. 2min Aussichten Regen und Sonnenschein - Deutschland beim Wetter geteilt

Tiefdruckeinfluss in Verbindung mit kühler Meeresluft sorgt für wechselhaftes Wetter am Wochende in Deutschland. Wer einen Spaziergang plant, sollte den Regenschirm nicht vergessen.

© Peter Kneffel/dpa Eine Frau mit Regenschirm geht im Münchner Hofgarten durch die teilweise schon austreibenden Baumalleen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Von dpa